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Acilen B RH + Kan aranıyor

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Acilen B RH + Kan aranıyor
Lefkoşa Burhan Nalbantoğlu Devlet Hastahanesi Onkoloji Servisinde tedavi görmekte olan HAMİDE SUNİSİOĞULLARI hasta için ACİL B (+) kana ihtiyaç vardır.

Kan verebilecek olanların Lefkoşa Burhan Nalbantoğlu Devlet Hastahanesi kan bankasına müracaatları önemle rica olunur.

İletişim: Zerrin Emindayı 05338564228
   
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