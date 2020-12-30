Hatay’ın galibiyeti Güney’de yankılandı

Hatayspor’un, Türkiye Süper Ligi’ndeTravport Antalya deplasmanında aldığı 6-0’lık galibiyet Rum basınında da yer buldu.

Hatay’ın yabancı futbolcusu olan ve mücadelede bir gol kaydeden David Akintola’nın daha once Güney’in en büyük kulüplerinden olan Omonia’da forma giymesinden dolayı Antalya –Hatay mücadelesinde alınan farklı skor Rum basınına yansıdı. Mücadeleyle ilgili “Akintola ve yarım düzine gol”, “Boupendza ve Akintola!” gibi başlıklar atıldı.

Akintola geçtiğimiz sezon devre arasında Omonia’ya kiralık olarak gitmiş ve forma giydiği 5 maçta 1 asist yapmıştı.



