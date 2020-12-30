banner583
banner590
Lefkoşa-Gazimağusa yolunda korkutan kaza
Lefkoşa-Gazimağusa yolunda korkutan kaza
200 0
22 0
 
Antrenmanlarda hız kesmiyorlar
Antrenmanlarda hız kesmiyorlar
26 0
Hamitköy’den Yenicami’ye geçit yok
Hamitköy’den Yenicami’ye geçit yok
174 0
Kuzey Kıbrıs Turkcell çalışanları Tanya’yı duygulandırdı
Kuzey Kıbrıs Turkcell çalışanları Tanya’yı duygulandırdı
71 0
Peugeot’un SUV gamında değişim zamanı
Peugeot’un SUV gamında değişim zamanı
28 0
Dikkatsiz sürücü bilet satıcısını eziyordu
Dikkatsiz sürücü bilet satıcısını eziyordu
132 0
banner529
banner570

Hatay’ın galibiyeti Güney’de yankılandı

banner476

banner577
Hatay’ın galibiyeti Güney’de yankılandı
Hatayspor’un, Türkiye Süper Ligi’ndeTravport Antalya deplasmanında aldığı 6-0’lık galibiyet Rum basınında da yer buldu.
Hatay’ın yabancı futbolcusu olan ve mücadelede bir gol kaydeden David Akintola’nın daha once Güney’in en büyük kulüplerinden olan Omonia’da forma giymesinden dolayı Antalya –Hatay mücadelesinde alınan farklı skor Rum basınına yansıdı. Mücadeleyle ilgili “Akintola ve yarım düzine gol”, “Boupendza ve Akintola!” gibi başlıklar atıldı.
Akintola geçtiğimiz sezon devre arasında Omonia’ya kiralık olarak gitmiş ve forma giydiği 5 maçta 1 asist yapmıştı.
 
 
banner342
banner496
Yorum Ekle
İsim
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.