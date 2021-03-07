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Hatay, Eskişehir yolcusu

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Hatay, Eskişehir yolcusu
Niyazi ERGÜLEN
Kıbrıs Türk Futbol Federasyonunun 2020 – 2021 futbol sezonunu iptal etmesinin ardından Türkiye Bölgesel Amatör Ligden (BAL) transfer teklifi alan futbolculardanolan Ahmet Hatay’ın forma giyeceği kulübü belli oldu.
Menejeri aracılığı ile Eskişehir bölgesi takımlarından olan Eskişehir Yunusemrespor ile anlaşan Ahmet Hatay, takıma katılmak için bugün Eskişehir’e gidecek.
 
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Etiketler; #Hatay #Eskişehir
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