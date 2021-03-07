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Okoli krallığı zorluyor

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Okoli krallığı zorluyor
Bangladeş Premier Lig ekiplerinden Saif Sporting Club forması giyen John Okoli gol krallığı yarışında iddialı konuma geldi.
Saif Sporting Club, Brothers Union takımını 4-0 mağlup ettiği maçta 2 gol atan John Okoli, gol sayısını 9’a çıkardı. Okoli gollerinin yanı sıra 2 de asist yaptı.
2 maçta 4 gol atan John Okoli 9 golle gol krallığı yarışında dördüncü sıraya yükseldi. İlk sırada ise 12 golle Brezilyalı Silva yer alıyor.
 
 
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