Okoli krallığı zorluyor

Bangladeş Premier Lig ekiplerinden Saif Sporting Club forması giyen John Okoli gol krallığı yarışında iddialı konuma geldi.

Saif Sporting Club, Brothers Union takımını 4-0 mağlup ettiği maçta 2 gol atan John Okoli, gol sayısını 9’a çıkardı. Okoli gollerinin yanı sıra 2 de asist yaptı.

2 maçta 4 gol atan John Okoli 9 golle gol krallığı yarışında dördüncü sıraya yükseldi. İlk sırada ise 12 golle Brezilyalı Silva yer alıyor.



