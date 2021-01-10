Hasan’ın sakatlığı moralleri bozdu

Hamitköy’ün yıldız futbolcusu Hasan Akkuyu, Yonpaş Dumlupınar maçının ikinci devresinde sakatlandı. Kaval kemiğine darbe alan Hasan’ın ayağında şişlik oluştu

Necati KÜLAHLILAR

Kıbrıs Türk Futbol Federasyonunun pandemi süreci nedeniyle kulüplerin onayıyla 2020 – 2021 sezonunu iptal etmesine rağmen, genç futbolcularının gelişimi için antrenmanlarını sürdüren 2 kulüp, Hamitköy ile YonpaşDumlupınar dostluk maçında karşılaşmışlardı.

Esat Erdoğmuş Stadında oynanan maçta Hamitköy’ün yıldız futbolcusu Hasan Akkuyu, maçın ikinci devresinde sakatlanıp oyuna devam edemedi.

Rakibinden topu kurtardığı anda kaval kemiği bölgesine rakibinden darbe alan Hasan Akkuyu’ya, Hamitköyfizyoterapisti Mustafa Soykurt tarafından hemen buz tedavisi uygulandı. Hasan Akkuyu maçta takım adına güzel bir gole imza atmıştı.

Hamitköyteknik direktörü Ahmet Sakallı, Hasan Akkuyu ile yakından ilgilenirken, futbolcunun tedavisi Pazartesi günü devam edecek.

