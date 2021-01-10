banner583
banner590
Türkkan, sakalları kesmeyecek
Türkkan, sakalları kesmeyecek
5 0
Dikkat çekici ‘karantina’ deneyimleri
Dikkat çekici ‘karantina’ deneyimleri
295 0
 
Hentbolda final günü
Hentbolda final günü
16 0
Mazda'nın yeni RWD modelleri 2022'de geliyor
Mazda'nın yeni RWD modelleri 2022'de geliyor
24 0
Daha kötülerine de hazır olalım
Daha kötülerine de hazır olalım
198 0
Lefkoşalı cimnastikçiler gelişiyor
Lefkoşalı cimnastikçiler gelişiyor
53 0
GG hentbol faaliyetlerini durdurdu
GG hentbol faaliyetlerini durdurdu
32 0
banner529
banner570

Hasan’ın sakatlığı moralleri bozdu

banner476

Hamitköy’ün yıldız futbolcusu Hasan Akkuyu, Yonpaş Dumlupınar maçının ikinci devresinde sakatlandı. Kaval kemiğine darbe alan Hasan’ın ayağında şişlik oluştu

Hasan’ın sakatlığı moralleri bozdu
Necati KÜLAHLILAR
Kıbrıs Türk Futbol Federasyonunun pandemi süreci nedeniyle kulüplerin onayıyla 2020 – 2021 sezonunu iptal etmesine rağmen, genç futbolcularının gelişimi için antrenmanlarını sürdüren 2 kulüp, Hamitköy ile YonpaşDumlupınar dostluk maçında karşılaşmışlardı.
Esat Erdoğmuş Stadında oynanan maçta Hamitköy’ün yıldız futbolcusu Hasan Akkuyu, maçın ikinci devresinde sakatlanıp oyuna devam edemedi.
Rakibinden topu kurtardığı anda kaval kemiği bölgesine rakibinden darbe alan Hasan Akkuyu’ya, Hamitköyfizyoterapisti Mustafa Soykurt tarafından hemen buz tedavisi uygulandı. Hasan Akkuyu maçta takım adına güzel bir gole imza atmıştı.
Hamitköyteknik direktörü Ahmet Sakallı, Hasan Akkuyu ile yakından ilgilenirken, futbolcunun tedavisi Pazartesi günü devam edecek.
 
banner342
banner593
Yorum Ekle
İsim
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.