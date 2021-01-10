Altın korkuttu

Yonpaş Dumlupınar’ın yıldız futbolcusu Mehmet Altın, Hamitköy maçının ilk devresinde sakatlandı. Dizi esneyen Mehmet Altın’a buz tedavisi uygulandı

Necati KÜLAHLILAR

Kıbrıs Türk Futbol Federasyonunun pandemi süreci nedeniyle kulüplerin onayıyla 2020 – 2021 sezonunu iptal etmesine rağmen, genç futbolcularının gelişimi için antrenmanlarını sürdüren 2 kulüp, Hamitköy ile YonpaşDumlupınar dostluk maçında karşılaşmışlardı.

Esat Erdoğmuş Stadında oynanan maçta YonpaşDumlupınar’ın, Yenicami’den transfer ettiği yıldız futbolcu Mehmet Altın maçın ilk devresinde sakatlandı.

Rakibi ile girdiği mücadelede dizi arada kalan Mehmet Altın’ın dizi esnerken, takımın sağlık görevlisi hemen Mehmet Altın’a buz tedavisi uygulayıp, dizini bandaja aldı.

YonpaşDumlupınar teknik direktörü Sedat Devecioğlu, Mehmet Altın ile yakından ilgilenirken, futbolcunun tedavisi Pazartesi günü devam edecek.

