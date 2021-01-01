Hasan’a özel ilgi

K-PET Süper Lig ekiplerinden Hamitköy’ün genç yıldızı HasanAkkuyu, sergilediği performansla camianın gururu olurken, taraftarlar da genç futbolcu ile yakından ilgileniyor.

Hamitköy camiasının önemli isimlerinden Salih Çınarlı (Solak) da Hasan Akkuyu ile yakından ilgileniyor.

Futbol oynadığı dönemin önemli solak futbolcularından olan Salih Solakkendisi gibi kanat futbolcusu olan Hasan Akkuyu’ya nasihatlerde bulunup, gelişimine katkıda bulunuyor. Hasan da Salih Solak’a büyük saygı duyup, sözünden çıkmıyor.

