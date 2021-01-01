Karadeniz’de öncelik tesisleşme

BTM İkinci Lig kulüplerinden Karadeniz 61 Spor Kulübünde Metin Genç başkanlığındaki yönetim kurulu, yayınladığı yeni yıl mesajında, tesisleşmeye önem vereceklerine vurgu yaptı.

Kaplıca Sahasının çimlendirme çalışmalarını sürdüren kulüpten yayınlanan yeni yıl mesajı şöyle:

“Bizler için mükemmel geçen futbol sezonunda, başarının sadece üst lige çıkmak olmadığını bilerek yeni yıla umutlarla gireceğiz.

Kulüp olarak hem tesisleşme hemde kaliteli kişilerle kadromuzu hem alt yapıda hemde A takım olarak güçlendirip hedefimize kısa zamanda varmayı ümit ediyoruz. Herkese iyi yıllar.”

