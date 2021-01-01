banner583
banner590
2020’ye sanatla veda
2020’ye sanatla veda
7 0
2021'e ilk onlar 'merhaba' dedi
2021'e ilk onlar 'merhaba' dedi
37 0
 
Lefkoşa-Gazimağusa yolunda korkutan kaza
Lefkoşa-Gazimağusa yolunda korkutan kaza
204 0
22 0
Antrenmanlarda hız kesmiyorlar
Antrenmanlarda hız kesmiyorlar
26 0
Hamitköy’den Yenicami’ye geçit yok
Hamitköy’den Yenicami’ye geçit yok
176 0
Kuzey Kıbrıs Turkcell çalışanları Tanya’yı duygulandırdı
Kuzey Kıbrıs Turkcell çalışanları Tanya’yı duygulandırdı
74 0
banner529
banner570

Karadeniz’de öncelik tesisleşme

banner476

Karadeniz’de öncelik tesisleşme
BTM İkinci Lig kulüplerinden Karadeniz 61 Spor Kulübünde Metin Genç başkanlığındaki yönetim kurulu, yayınladığı yeni yıl mesajında, tesisleşmeye önem vereceklerine vurgu yaptı.
Kaplıca Sahasının çimlendirme çalışmalarını sürdüren kulüpten yayınlanan yeni yıl mesajı şöyle:
“Bizler için mükemmel geçen futbol sezonunda, başarının sadece üst lige çıkmak olmadığını bilerek yeni yıla umutlarla gireceğiz.
Kulüp olarak hem tesisleşme hemde kaliteli kişilerle kadromuzu hem alt yapıda hemde A takım olarak güçlendirip hedefimize kısa zamanda varmayı ümit ediyoruz. Herkese iyi yıllar.”
 
banner342
banner496
Yorum Ekle
İsim
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.