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Hasan Yanaroğlu, Yeşilova’da

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Hasan Yanaroğlu, Yeşilova’da
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İbrahim DALOĞLU
Birinci Lig ekibi Düzkaya'da başarılı bir sezonu geride bırakan tecrübeli isim Hasan Yanaroğlu’nun yeni takımı belli oldu.
3 yıllık anlaşması sona eren ve lisansını eline alan başarılı orta saha oyuncusu Hasan Yanaroğlu, yeni sezonda süper lig ekibi Merit A. Yeşilova’da futbol hayatını sürdürecek.
Girne ve Lefkoşa’dan birçok ekipten teklif alan Yanaroğlu, tercihini Girne bölgesi takımı Yeşilova’dan kullanarak dün M. A. Yeşilova Kulübü Başkanı Redif Nurel’le bir araya gelerek anlaşmaya vardı ve yeni sezon için el sıkıştı.
 
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