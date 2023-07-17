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Kaymaklı start verdi

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Kaymaklı start verdi
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Necati Külahlılar
Süper Lig ekibi Küçük Kaymaklı yeni sezon çalışmalarına başladı. Şehit Hüseyin Ruso Stadı'ndaki gerçekleşen sezon açılışına başkan Akay Aşina ve yöneticeler hazır bulundu.

Küçük Kaymaklı Teknik Direktörü Kadir Hakel nezaretinde ilk antrenman gerçekleşti.
Hakel "22 futbolcu ile sezon açılışını yaptık.Transfer yapayacağımız yeni arkadaşlar da ilerki günlerde aramıza katılacak. Felix pazartesi adaya gelip çalışmalara başlayacak. Haftada 5 antremanla devam edeceğiz. Hedefimiz ligi zorlayacak bir takım olmak ve üst sıralarda yer bulmak"
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