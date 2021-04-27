Hamitköy’ün yıldızı döndü

Kıbrıs Türk Futbol Federasyonunun 2020 – 2021 futbol sezonunu iptal etme kararı sonrasında Türkiye Bölgesel Amatör Lige (BAL) giden futbolcularımız, bu ligin de oynanmama ihtimalinden dolayı ülkeye dönmeye devam ediyorlar.

Türkiye Bölgesel Amatör Lig takımlarından Ürgüpspor’a transfer olan Hamitköy’ün yıldız Hasan Akkuyu da ülkeye döndü. Şu anda karantinada olan Hasan Akkuyu, karantina süreci sonrasında evine dönecek.

