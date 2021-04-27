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Köksal’dan devam kararı

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İskele Trabzonspor Kulübü başkanı Tayfun Köksal, yapılacak olan genel kurulda başkan adayı olarak üyelerden onay isteyeceğini açıkladı

Köksal’dan devam kararı
BTM Birinci Lig kulüplerinden İskele Trabzonspor Kulübü, genel kurul gerçekleştirerek başkanını seçecek.
İskele Trabzonspor Kulüp lokalinde 27 Haziran 2021 Pazar günü saat 14:00’te gerçekleştirileceği açıklanan genel kurul, Pazar günleri tam kapanma kararının uygulamada olması durumunda ise 26 Haziran 2021 Cumartesi günü saat 14:00’te yapılacak.Genel kurulda başkan adayı olmak isteyenler ise genel kurul tarihinden 72 saat öncesine kadar adaylık başvurusu yapabilecekler. Bu arada 5 Mayıs tarihine kadar ise genel kurulda oy kullanmak isteyenler, kulübe üye olabilecekler.
Kulübün başarılı başkanı Tayfun Köksal, yapılacak olan genel kurulda başkan adayı olarak üyelerden onay isteyeceğini açıkladı.
 
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