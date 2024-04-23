Alt yapısından yetiştirdiği futbolculara erken yaşta A Takımda forma şansı vererek, futbolumuza kazandıran Hamitköy’ün yeni yıldız adayı Hasan Sakallı oldu.
Hamitköy Futbol Akademisi’nden yetişen ve şu anda Hamitköy U14 Takımında forma giyen kırmızı siyahlıların yeni yıldız adayı Hasan Sakallı oldu. 14 yaşındaki Hasan Sakallı, kanatlarda hızı, tekniği ve oyun zekası ile dikkat çekerken, oynadığı futbolla beğeni topluyor.
Hasan Sakallı’ya en büyük desteği ise DAÜ Fizik Bölümü bölüm başkanı olan babası Prof Dr İzzet Sakallı veriyor.
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