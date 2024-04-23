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Ankara’da kazanan yok

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Ziraat Türkiye Kupası yarı final ilk maçında MKE Ankaragücü ve Beşiktaş arasındaki mücadele 0-0 sona erdi. Kupada ilk finalist 7 Mayıs Salı günü belli olacak

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Ankara’da kazanan yok
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Ziraat Türkiye Kupası yarı final ilk maçında Beşiktaş, MKE Ankaragücü’ne konuk oldu.
Karşılaşma başladığı gibi golsüz sona erdi.
İki takım arasındaki rövanş maçı 7 Mayıs Salı günü Tüpraş Stadyumu'nda oynanacak.
Beşiktaş'ın milli kalecisi Mert Günok, bir maçlık aradan sonra tekrar 11'e döndü.
Sakatlığı nedeniyle ligdeki MKE Ankaragücü maçını kaçıran tecrübeli kaleci, kupadaki karşılaşmada ilk 11'de sahaya çıktı.
Siyah-beyazlılarda sakatlığı geçen Omar Colley bir karşılaşma, Salih Uçan yaklaşık 2 ay, Arthur Masuaku ise 1,5 ay sonra maç kadrosuna dahil oldu.
 
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