Hamitköy’e, gol kralı patentli Türkiyeli golcü

Birinci Ligde 2. devrede zirve hedefinde olacak olan Hamitköy, ara transferde kadrosunu takviye etmeye başladı.

Hamitköy, yollarını ayırdığı Türkiyeli oyuncusu Süleyman Şeb’in yerine yeni bir Türkiyeli oyuncu getirdi. Türkiye Bölgesel Amatör Ligde grubunda zirve mücadelesi veren Malatyaspor’dan transfer edilen Uğur Uğur, yeni takımına Çarşamba günü resmi imzayı attı. Hamitköy ile ilk antrenmanına dün çıkan Uğur Uğur, yeni takım arkadaşlarıyla tanıştıktan sonra düz koşuyla antrenmanı tamamladı.



