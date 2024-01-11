Gençler Birliği’nden savunmaya Gürbıyık takviyesi

Süper Lig ekiplerinden PeraLarnaka Gençler Birliği, uzun süredir kadrosuna katmak istediği Y. Dumlupınar futbolcusu Mehmet Gürbıyık transferinde mutlu sona ulaştı.
Dün biten transfer sonrasında başarılı stoper ve defansif orta saha oyuncusu Mehmet Gürbıyık ikinci devrede kırmızı siyahlı formayı giyecek.
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