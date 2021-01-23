Hamitköy’den ara kararı

Hamitköy, son günlerde yerel vaka sayılarının sürekli artmasından dolayı antrenmanlara ara verme kararı aldı

Kıbrıs Türk Futbol Federasyonunun 2020 – 2021 sezonunu iptal etmesine rağmen, genç futbolcularının gelişimi için antrenman ve dostluk maçlarını sürdüren Hamitköy, antrenmanlara ara verme kararı aldı.

Aralık ayından bu yana 1,5 ayı aşkın süredir antrenman yapan kırmızı siyahlılarda başkan Evren Mannaş ve teknik heyet bir toplantı yaparak, son günlerde yerel vaka sayılarının sürekli artmasından dolayı antrenmanları durdurma kararı aldılar.

Hamitköy teknik direktörü Ahmet Sakallı, Kıbrıs Türk Futbol Federasyonunun 2021 – 2022 sezonunu Ağustos ayında başlatma kararından dolayı, Mayıs ayına kadar antrenman yapmayacaklarını, Mayıs’ta antrenmanlara yeniden başlayacaklarını açıkladı. Yardımcı antrenör Ragıp Kanatlı ise Mayıs’ta kros antrenmanları ile yeni sezon hazırlıklarını başlatacaklarını söyledi.

