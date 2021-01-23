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Dumlupınar, Mert ile güçlü

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Yonpaş Dumlupınar, Hamitköy karşısında ilk devresini 1-0 geride tamamladığı maçı Mert Güçlücan’ın golleriyle 2 – 1 kazandı

Dumlupınar, Mert ile güçlü
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Kıbrıs Türk Futbol Federasyonunun 2020 – 2021 sezonunu iptal etmesine rağmen, genç futbolcularının gelişimi için antrenman ve dostluk maçlarını sürdüren Hamitköy ve Yonpaş Dumlupınar dostluk maçında karşılaştılar. Hamitköy Esat Erdoğmuş Stadında oynanan maçı Yonpaş Dumlupınar, 2 – 1 kazandı.

Master hakemlerin yönettiği maçın ilk devresinde daha etkili oynayan Hamitköy, genç futbolcularından Altan’ın güzel ortasında Kemal’ın kafa golüyle 1-0 öne geçti.
Yonpaş Dumlupınar ikinci devreye daha etkili başlarken, oyuncu değişiklikleri yapan Hamitköy etkili olamadı. Yonpaş Dumlupınar’da maçın en etkili isimlerinden Mert Güçlücan, üstün performansını skora da yansıtırken, önce skoru 1 – 1 yaptı.
Maçın son bölümünde kendisine yapılan faulden kazanılan penaltı vuruşunu da gole çeviren Mert Güçlücan, skoru belirledi. 1 – 2
 
 
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