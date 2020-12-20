Hamitköy’de kazanan dostluk oldu

Hamitköy ile Esentepe arasında oynanan dostluk maçı dostça 2 – 2 berabere tamamlandı. Goller Hasan, Taner, Hürkan ve Hüseyin Bıldırcın’dan geldi

Kıbrıs Türk Futbol Federasyonunun 2020 – 2021 sezonunu iptal etmesine rağmen antrenmanlarını sürdüren takımlar, hazırlık maçlarına başladılar.

Bu takımlardan olan K-PET Süper Lig ekibi Hamitköy ile K-PET Birinci Lig ekibi Esentepe, Hamitköy Esat Erdoğmuş Stadında karşılaştılar. Merkez Hakem Kurulunun (MHK) atadığı hakem Zekai Töre ve ekibinin yönettiği maç dostça 2-2 berabere tamamlandı.

Maçın ilk devresinde konuk ekip Esentepe daha üstün olan taraftı. Esentepe ilk devreyi Hürkan’ın klas golüyle 1-0 önde tamamladı.

İkinci devreye Hamitköy daha etkili başladı. Uzun süre baskılı oynayan kırmızı siyahlılar, Hasan ile 1-1 eşitliği yakaladıktan sonra Mehmet Çil ile bir penaltı vuruşunu değerlendiremedi. Kaleci Kürşat topu çıkardı.

Hamitköy Taner’in kafa golüyle 2-1 öne geçerken, son bölümde Hüseyin Bıldırcın skoru 2-2 olarak belirleyen golü kaydetti.Hamitköy futbolcuları golden önce faul olduğu gerekçesiyle hakeme itirazda bulunmalarına rağmen sonuç değişmedi ve maç dostça tamamlandı.

