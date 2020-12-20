banner583
banner572
Lamborghini'nin yeni modeli SC20 tanıtıldı
Lamborghini'nin yeni modeli SC20 tanıtıldı
17 0
Dikkatsiz sürücü dehşet saçtı
Dikkatsiz sürücü dehşet saçtı
260 0
 
‘CORONUS’ filmine Kanada’dan En iyi Sanatsal Başarı Ödülü
‘CORONUS’ filmine Kanada’dan En iyi Sanatsal Başarı Ödülü
13 0
Duyarlılıkı örneği
Duyarlılıkı örneği
20 0
“Çember giderek daralıyor”
“Çember giderek daralıyor”
81 0
Kas kramplarını beslenmeyle önle!
Kas kramplarını beslenmeyle önle!
114 0
Oyulan Beşparmaklar, neden ağaçlandırılmıyor?
Oyulan Beşparmaklar, neden ağaçlandırılmıyor?
37 0
banner529
banner570

Hamitköy’de kazanan dostluk oldu

banner476

Hamitköy ile Esentepe arasında oynanan dostluk maçı dostça 2 – 2 berabere tamamlandı. Goller Hasan, Taner, Hürkan ve Hüseyin Bıldırcın’dan geldi

banner577
Hamitköy’de kazanan dostluk oldu
Kıbrıs Türk Futbol Federasyonunun 2020 – 2021 sezonunu iptal etmesine rağmen antrenmanlarını sürdüren takımlar, hazırlık maçlarına başladılar.
Bu takımlardan olan K-PET Süper Lig ekibi Hamitköy ile K-PET Birinci Lig ekibi Esentepe, Hamitköy Esat Erdoğmuş Stadında karşılaştılar. Merkez Hakem Kurulunun (MHK) atadığı hakem Zekai Töre ve ekibinin yönettiği maç dostça 2-2 berabere tamamlandı.
Maçın ilk devresinde konuk ekip Esentepe daha üstün olan taraftı. Esentepe ilk devreyi Hürkan’ın klas golüyle 1-0 önde tamamladı.
İkinci devreye Hamitköy daha etkili başladı. Uzun süre baskılı oynayan kırmızı siyahlılar, Hasan ile 1-1 eşitliği yakaladıktan sonra Mehmet Çil ile bir penaltı vuruşunu değerlendiremedi. Kaleci Kürşat topu çıkardı.
Hamitköy Taner’in kafa golüyle 2-1 öne geçerken, son bölümde Hüseyin Bıldırcın skoru 2-2 olarak belirleyen golü kaydetti.Hamitköy futbolcuları golden önce faul olduğu gerekçesiyle hakeme itirazda bulunmalarına rağmen sonuç değişmedi ve maç dostça tamamlandı.
 
banner342
banner496
Yorum Ekle
İsim
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.