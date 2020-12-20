Hamitköy’de kazanan dostluk oldu

Kıbrıs Türk Futbol Federasyonunun 2020 – 2021 sezonunu iptal etmesine rağmen antrenmanlarını sürdüren takımlar, hazırlık maçlarına başladılar.
Bu takımlardan olan K-PET Süper Lig ekibi Hamitköy ile K-PET Birinci Lig ekibi Esentepe, Hamitköy Esat Erdoğmuş Stadında karşılaştılar. Merkez Hakem Kurulunun (MHK) atadığı hakem Zekai Töre ve ekibinin yönettiği maç dostça 2-2 berabere tamamlandı.
Maçın ilk devresinde konuk ekip Esentepe daha üstün olan taraftı. Esentepe ilk devreyi Hürkan’ın klas golüyle 1-0 önde tamamladı.
İkinci devreye Hamitköy daha etkili başladı. Uzun süre baskılı oynayan kırmızı siyahlılar, Hasan ile 1-1 eşitliği yakaladıktan sonra Mehmet Çil ile bir penaltı vuruşunu değerlendiremedi. Kaleci Kürşat topu çıkardı.
Hamitköy Taner’in kafa golüyle 2-1 öne geçerken, son bölümde Hüseyin Bıldırcın skoru 2-2 olarak belirleyen golü kaydetti.Hamitköy futbolcuları golden önce faul olduğu gerekçesiyle hakeme itirazda bulunmalarına rağmen sonuç değişmedi ve maç dostça tamamlandı.
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