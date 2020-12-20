Dumlupınar farklı kazandı

Kıbrıs Türk Futbol Federasyonunun 2020 – 2021 sezonunu iptal etmesine rağmen antrenmanlarını sürdüren, takımlar hazırlık maçlarına başladılar.
Bu takımlardan olan K-PET Süper Lig ekipleriYonpaş Dumlupınar ile Yenicami, hazırlık maçında karşılaştılar. Dumlupınar Arena’da oynanan ve Merkez Hakem Kurulunun (MHK) atadığı hakem Hakan Ünal ile ekibinin yönettiği maçı Yonpaş Dumlupınar 5 – 2 kazandı.
Genç yıldızları ile güçlü rakibini farklı mağlup eden Yonpaş Dumlupınar’da 1 gol 2 asistle oynayan Eray Vudalı ile 2 gol atan Berk Büyükkal yıldızlaştılar. Yonpaş Dumlupınar’ın diğer gollerini Mehmet Altın ve Ada Eseller kaydetti.
Öne geçtiği maçtan farklı mağlup olduğu maçta Yenicami’nin gollerini Fırat 2 kaydetti. Fırat bir de penaltı vuruşundan yararlanamadı.
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