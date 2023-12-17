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Yalova, Girne’den şen döndü

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Play-off hedefindeki Yalova konuk olduğu düşme hattındaki Girne Halk Evi karşısında üstün bir oyun sonucunda sahadan 4 – 0 galip ayrılarak 3. sıraya yükseldi

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Yalova, Girne’den şen döndü
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Stadyum: Girne 20 Temmuz Mete Adanır Stadı
Hakemler:Hakan Ünal, Özal Çağlayan, Abdülkadir Karadağ
GHE: Burak, Ayden, Mahmut Erkan, Mustafa Yaşar (46.Dk Barış), Mehmet Korkmaz (75.Dk Muhammed), Sezgin, Ahmet Güliçli, Mustafa Yıldırım, Muhammet (69.Dk Ali), Eşref (64.Dk Kenan), Osman Gürgöze
Yalova: Övgü, Hasip (78.Dk Çağan), Onur (69.Dk Erkan), Mehmet Kum, Selçuk (85.Dk Kemal), Asrın (78.Dk Hamdi), Sergülen, Mehmetali, Azem, Civan (85.Dk Aydın), Tahsin
Goller: 27 ve 50.Dk (P) Asrın, 70.Dk Mehmet Kum, 83.Dk Azem (Yalova)
 
Aksa Birinci Ligin 13. Hafta karşılaşmasında Girne Halk Evi, Yalova’yı Mete Adanır Stadında konuk etti.
Maça daha iyi başlayan Yalova, 27. Dakikada Asrın ile deplasmanda 1 – 0 öne geçerken, ilk devre 0 – 1’lik skorla tamamlandı.
İkinci devreye oldukça etkili başlayan Yalova 50’de penaltı vuruşu kazandı. Asrın kendisinin ve takımının 2. Golünü attı. 0 – 2
Golden sonra daha da hareketlenen Yalova demoralize olan rakibi karşısında Mehmet Kum ile farkı 3’e çıkarırken, 83’te Azem skoru belirledi.0 - 4
 
 
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