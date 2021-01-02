Hamitköy yeniden başlayacak

Kıbrıs Türk Futbol Federasyonunun pandemi şartları nedeniyle 2020 – 2021 sezonunu kulüplerin onayı ile iptal etmesine rağmen genç futbolcularının gelişimi için antrenmanlarını sürdüren Hamitköy, yılbaşı haftası nedeniyle Yenicamidostluk maçı sonrasında antrenmanlarına ara vermişti.
Hamitköyantrenmanlarına, Ahmet Sakallı – Ragıp Kanatlı ve Latif Sakar eşliğinde Pazartesi günü Esat Erdoğmuş Stadında yeniden başlayacak. Kırmızı siyahlılar 9 Ocak Cumartesi günü saat 14:00’te ise Esentepe ile Erdal Barut Stadında, Erdal Barut Anı Maçı oynayacak.
Hamitköy, Esentepe ile oynadığı ilk dostluk maçında 2-2 berabere kalmış, Yenicami’yi 3 – 2 mağlup etmişti.
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.