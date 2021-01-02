Hamitköy yeniden başlayacak

Hamitköy, yılbaşı haftası nedeniyle ara verdiği antrenmanlarına Pazartesi günü yeniden başlayacak, 9 Ocak’ta ise Esentepe ile Erdal Barut Anı Maçını oynayacak

Kıbrıs Türk Futbol Federasyonunun pandemi şartları nedeniyle 2020 – 2021 sezonunu kulüplerin onayı ile iptal etmesine rağmen genç futbolcularının gelişimi için antrenmanlarını sürdüren Hamitköy, yılbaşı haftası nedeniyle Yenicamidostluk maçı sonrasında antrenmanlarına ara vermişti.

Hamitköyantrenmanlarına, Ahmet Sakallı – Ragıp Kanatlı ve Latif Sakar eşliğinde Pazartesi günü Esat Erdoğmuş Stadında yeniden başlayacak. Kırmızı siyahlılar 9 Ocak Cumartesi günü saat 14:00’te ise Esentepe ile Erdal Barut Stadında, Erdal Barut Anı Maçı oynayacak.

Hamitköy, Esentepe ile oynadığı ilk dostluk maçında 2-2 berabere kalmış, Yenicami’yi 3 – 2 mağlup etmişti.

