Sivrili Demirspor, Kocaelispor'a direnemedi

Temsilcimiz Ahmet Sivri'nin formasını giydiği Ankara Demirspor, Ankara'da konuk ettiği Kocaelispor'a 3 - 1 mağlup oldu.
Ahmet Sivri 10 sırt numaralı formasıyla ilk 11'de sahaya çıkarken, gol kaydına muaffak olamadı.
23 puanda kalan Ankara Demirspor maç fazlasıyla 8. sırada kalmaya devam ederken, zirveden iyice uzaklaştı.
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