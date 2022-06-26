Hamitköy, Varan’ı aldı

Süper Lig ekiplerinden Hamitköy yeni sezona yönelik çalışmalarını sürdürürken, transferlerini de sürdürüyor.

Yenicami’den Cemre Piro’yu opsiyon hakkını kullanarak alan Hamitköy, yine Yenicami’den yetenekli futbolcu Kemal Varan’ı bonservisli olarak aldı.

Daha önce Gönyeli ve Binatlı takımlarında da futbol oynamış olan başarılı kanat futbolcusu Kemal Varan, sakatlık sürecini atlattıktan sonra salonda bireysel çalışmalarını sürdürürken, Hamitköy ile başlayacağı yeni sezona hazır girmeyi hedefliyor.



