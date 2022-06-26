Hamitköy, Varan’ı aldı

Süper Lig ekiplerinden Hamitköy yeni sezona yönelik çalışmalarını sürdürürken, transferlerini de sürdürüyor.
Yenicami’den Cemre Piro’yu opsiyon hakkını kullanarak alan Hamitköy, yine Yenicami’den yetenekli futbolcu Kemal Varan’ı bonservisli olarak aldı.
Daha önce Gönyeli ve Binatlı takımlarında da futbol oynamış olan başarılı kanat futbolcusu Kemal Varan, sakatlık sürecini atlattıktan sonra salonda bireysel çalışmalarını sürdürürken, Hamitköy ile başlayacağı yeni sezona hazır girmeyi hedefliyor.
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.