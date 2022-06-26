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Merve’li Türkiye Balkan şampiyonu

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Balıkesir’de gerçekleşen şampiyonada Türkiye adına yarışan Merve Çelebi ile Bahanur Gökalp final maçında Kosovalı rakiplerini 2-0 mağlup ederek Balkan Şampiyonu oldular

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Merve’li Türkiye Balkan şampiyonu
Türkiye Voleybol Federasyonu, Gençlik ve Spor Bakanlığı, Balıkesir Büyükşehir Belediyesi’nin iş birliğiyle düzenlenen 2022 Balkan Plaj Voleybolu Şampiyonası tamamlandı.
2022 Balkan Plaj Voleybolu Şampiyonası’nda sporcumuz Merve Çelebi ile takım arkadaşı Bahanur Gökalp şampiyon oldular.
Balıkesir’de gerçekleşen şampiyonada Merve Çelebi ile Bahanur Gökalp final maçında Kosovalı rakiplerini 21-14 ve 21-17’lik setlerle 2-0 yenerek şampiyon oldular.
BALKAN ŞAMPİYONU MERVE ÇELEBİ’DEN SİTEMKAR PAYLAŞIM
Şampiyonluk sonrasında Merve Çelebi, soysal medya hesabından yaptığı teşekkür paylaşımında spor yöneticileri ve siyasilere ince bir mesaj gönderdi.
Şampiyonluk sonrası paylaşımında Merve şunları yazdı:
“Bu başarı benim, ailemin, akademideki çocuklarımın, dostlarımın, canım partnerimin, üstümde emeği olan antrenörlerimin, sevenlerimin ve hiç tanımasam da beni hep destekleyen gönül bağımız olan halkımızın ama devletimizin koltuklarında oturan, her başarımda danışmanlarının yazdığı kutlama mesajlarını yayınlayan, vaadler veren ama hiç bir sözünü tutmayan, beni yalnız bırakan sizlerin asla değil.
O yüzden evladımız diye başlayan o kutlama yazılarınızın hiç birini kabul etmiyorum! O yüzden benim başarımdan kendinize rica ederim pay çıkarmayın!
Ben bu halkın evladıyım. Beni gönülden destekleyen tanıdığım ve çoğunu tanımadığım herkese çok teşekkür ederim, insan isteyince herşeye rağmen başarılı olabilir umarım sevginize layık olmaya devam ederim, çok teşekkür ederim.”
 
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