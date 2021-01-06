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Hamitköy U20 Takımı mesaide

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Hamitköy Futbol Akademisi bünyesinde yer alan U20 Takımı, temasın olmadığı istasyonlarda bireysel antrenmanlar ve topla çalışmalar gerçekleştiriyor

Hamitköy U20 Takımı mesaide
Kıbrıs Türk Futbol Federasyonunun (KTFF) pandemi şartları nedeniyle 2020 – 2021 futbol sezonunu kulüplerin onayı ile iptal etmesine rağmen genç futbolcularının gelişimi için antrenmanlarını sürdüren Hamitköy Futbol Akademisi, antrenmanlarına yeni yılda da ara vermeden devam ediyor.
Fırat Deniz koordinatörlüğünde çalışan Hamitköy Futbol Akademisi bünyesinde yer alan U20 Takımı, bireysel antrenmanların yanı sıra toplu çalışmalar yapıyor. Temasın olmadığı istasyonlarda antrenmanlarını gerçekleştiren genç futbolcular, antrenmanlara büyük ilgi gösterirlerken, disiplin içerisinde çalışıyorlar.
 
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