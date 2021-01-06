Dr.Mustafa Akansoy'dan gizlenen temaslılara isyan

Ülkemizde pandemiyle mücadelede ön saflarda yer alan doktorlarımızdan olan Dr. Burhan Nalbantoğlu Devlet Hastanesi Gögüs hastalıkları Klinik Şefi Dr.Mustafa Akansoy, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımla son günlerde temaslıların gizlenme çabalarına isyanını dile getirdi.

Dr.Mustafa Akansoy'un paylaşımı şöyle:

Aferin! Afferin! Afffferin! Saklambaça devam.

Kardeşi korana pozitif, kendisi yakın temaslı. Bunu saklayın. Yeni yılı karantına otelinde kutlayamazsınız, değil mi? 'Evde gendimizi izole ettik' deyin yüzsüzce. Öyle ya! İtibarınız var hem, elalem neder sonra?

Yeni moda: temaslılar kendini saklamaya başladı. Bunların sayısı giderek artıyor.

Yetmedi, bir başkasında; çocuğu pozitif, iki gun sonra iş yerıne git. Affferim.

Bir başkası diyor ki: ' ben hissederim, yoktur ben de öyĺe şey, yanlış yapıldı test.' ' verin bana tahlillerimi' diye diye temiz alandaki görevlilerin üstüne gel.

Bir başka model: ' hanımefendi veya beyfendi! korona pozitif, ama akciğer tomografinizde zatüre yoktur. Sizi otele göndereceğiz. ' cevap verir: otel lüks olsun be dokdor.

Güya alay edecek zevzek, sorar: 'doktor, osurmaynan bulaşır mı bu guduz?' yüzünden laçkalık akar. Efendıce sorsa başım üstüne cevaplayım.

Devam edin, durmayın. Zere saklambaç oynarsınız bizimle. Ama unutmayın korona da körebe oynar, bilirsiniz, kör de tuttuğunu öper.

Bu nedenle koronanın sizi öpmemesi için bizimle saklambaç değil de, aldım verdim oynamanız gerekir.

Korona konusunda gereken hassasiyeti gösteren hastalarımızın affına sığınır, tez zamanda şifalar dilerim.

Dr.Mustafa Akansoy

Göğüs Hastalıkları Klinik Şefi

