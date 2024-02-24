Hamitköy tek attı 3 aldı

Play-off oynama hedefindeki Hamitköy konuk ettiği play-out hattındaki Mormenekşe’yi ilk devrenin sonunda Serhat’ın attığı golle 1 – 0 mağlup etmeyi başararak 3 puanı hanesine yazdırdı

Stadyum:Hamitköy Esat Erdoğmuş Stadı

Hakemler: Hakan Ünal, Emre Çevikdal, Halil Atlar

Hamitköy: Mahmut Demirgan, Salih Adakan, Hasan Tulum, Salih Sakallı, Uğur, Altan, Serhat, Taner, Özgür, Sinan, Cuma

Mormenekşe: Ozan, Erdoğ,İrfan, Aziz, Yasin, Sami, Ertan, Tugay, Cenker, Justice, Fetin

Goller: Dk.44.Serhat (Hamitköy)



Kıbrıs Türk Futbol Federasyonu tarafından organize edilen Birinci Ligde 20. Haftada Hamitköy,Mormenekşe’yi konuk etti.

Esat Erdoğmuş Stadı’nda oynanan ve Hakan Ünal ile ekibinin başarıyla yönettikleri karşılaşmanın ilk devresi hareketli başlarken, Mormenekşe’nin kaçırdığı frikikten sonra yüklenen Hamitköy, arka arkaya pozisyonlar üretti. 15. Dakikada Özgür’ün füzesi direkten döndü.

19. Dakikada ise Mormenekşe’den Yasin’in ağlara giden topuna dokunan Justice golün ofsayt olmasına neden oldu.

Temposu düşen oyunun son bölümünde kontra ataklarda etkili olmaya başlayan Hamitköy’de 44’te soldan ceza alanına giren Altan’ın ortasında Serhat uçarak kafayı vurup golü attı. 1 – 0

İkinci devre dengeli başlarken dakikalar ilerledikçe Mormenekşe etkili olmaya başladı. Ancak konuk ekip pozisyon üretmekte zorlanırken, Hamitköy 70’den sonra tekrar toparlandı. Ev sahibi ekip 10 dakika içerisinde 4 net pozisyon üretirken kaleci Ozan’ı geçemedi. Son dakikada Mormenekşe yakaladığı net pozisyonu değerlendiremeyince maç 1 – 0 tamamlandı.

