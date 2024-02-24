Esentepe, uzatmada Geçitkale'yi yıktı

AKSA 1.Lig’in 20. haftasında gol düellosuna sahne olan karşılaşmada Esentepe deplasmanda karşılaştığı Geçitkale’yi 4-3 mağlup ederek kritik 3 puanın sahibi oldu

Yer: Geçitkale Stadı

Hakemler: Ali Özer, Engin Akkagün, Baran Marangoz

Geçitkale: Cengiz Arapbayram, İrfan Boşnak, Hüseyin Yeşilbaş, Derviş Özeralp, Olgun Tekbıyık, Mehmet Çavuş, Yekta Polat, Efecan Yıldız, Enes Aktaş, Hicabi Demir, Burçin Kerimoğulları

Esentepe: Osman Erdoğan, Nersin Osman, Emre Mutlu, Efe Çopur, Deniz Kibar, Tuğra Kılıç, Salih Karal, Ali Avcısoyu, Emek Kırılmaz, Mehmet Ada Arıkan, Oğuz Göktaş

Goller: 76’Hüseyin Yeşilbaş, 80’Cemil Awwad, 82’(P)İrfan Boşnak (Geçitkale) 21’Deniz Kibar, 43-88’Efe Çopur, 90’Emre Mutlu(Esentepe)



Geçitkale Stadı’nda müthiş bir heyecana sahne olan karşılamada ev sahibi takım 2-0 geriden gelerek 3-2 üstünlüğü yakalasa da konuk Esentepe son dakikalarda bulduğu 2 golle galibiyete uzanmasını bildi.

Mücadelede Esentepe galibiyeti getiren golleri 21’de Deniz Kibar, 43 ve 88’de Efe Çopur ile 90. dakikada Emre Mutlu kaydetti.

Geçitkale’nin gollerini ise 76’da Hüseyin Yeşilbaş, 80’de Cemil Awwad ve 82. dakikada penaltıdan İrfan Boşnak attı.

Bu sonucun ardından Esentepe puanını 35 yaparak maç fazlasıyla ikinci sıraya yükseldi. Geçitkale ise 21 puanla play-out hattında kaldı.

