Hamitköy, Süper Lig’de kalıcıyım dedi

Hamitköy, Süper Lige yükseldiği Üner Berkalp Stadında, Düzkaya’yı 4-0 mağlup ederek Süper Lig’de kalmayı garantiledi. Hamitköylüler maç sonunda taraftarlarıyla birlikte başarılarını kutladılar. Düzkaya ise ligde kalma umutlarını son 2 maça bıraktı

Stad: Üner Berkalp Stadı

Hakemler: Osman Özpaşa,Mehmet Ekşici,İsmail Egeli

Hamitköy: Emre,Agit,Kone,Camara,Daniel,Eray (87.Dk Michael),Hasan Akkuyu, İbrahim Güler, Mert, Mustafa (67.Dk Taner),Ömer (82.Dk Hüseyin Çıdamlı)

Düzkaya: Ali,Okan,Ahmet Can,Uğur (71.Dk Furkan),Bekir (71.Dk Erhan),Yunus,Salih (45.Dk Eli Amir),Serhat (45.Dk Önder),Binya,Yannick (85.Dk Mehmet),Keita

Kırmızı kart: 81.Dk Okan (Düzkaya)

Goller: 18ve 58.Dk Eray,34.Dk Kone (P),75.Dk Camara (Hamitköy)



Hamit SAKALLI

K-PET Süper Ligde Hamitköy, Düzkaya’yı baştan sona üstün oynadığı karşılaşmada 4-0 mağlup ederek ligde kalmayı garantiledi.

3.Dk: Hamitköy atağında Eray’ın şutunda top direkten geri geldi.

18.Dk: Hamitköy atağında Camara’nın ara pasıyla ceza sahası içerisinde topla buluşan Eray’ın vuruşunda top filelere gitti. Hamitköy 1-0 Düzkaya

31.Dk: Düzkaya atağında kaleci Emre’nin tokatladığı topu alan Yunus’un şutunda Daniel topu çizgiden uzaklaştırdı.

34.Dk :Hamitköy atağında Hasan ceza sahasına girdiği anda Serhat’ın müdahalesiyle yerde kalınca halem Osman Özpaşa penaltı noktasını gösterdi. Atışı kullanan Kone topu filelere gönderdi.

Hamitköy 2-0 Düzkaya

43.Dk: Düzkaya atağında Bekir’in ceza sahası dışından şutu üst direkten geri geldi.

58.Dk: Hamitköy atağında Camara’nın uzun topuyla savunma arkasına sarkan Eray’ın sağ çaprazdan yaptığı vuruşunda top filelere gitti. Hamitköy 3-0 Düzkaya

75.Dk: Hamitköy’de kazanılan frikiği kullanan Ömer’in şutunda barajdan dönen topu alan Camara’nın vuruşunda top filelere gitti.Hamitköy 4-0 Düzkaya

81.Dk: Düzkaya’da Okan orta sahada Camara’ya yaptığı faulden sonra ikinci sarı karttan kırmızı kartla oyun dışında kaldı.

