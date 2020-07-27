GHE, Yalova’yı rahat geçti

Girne Halk Evi, Yalova’yı zorlanmadan mağlup ederek play off grubunda liderliğini sürdürüp, son maça avantajlı girme şansı elde etti

Saha: Gönyeli Stadı

Hakemler: Serhan Şimşek-Engin Akkagün-Sertan Alkın

Yalova: Kıvanç-Özcan-Haşim-Çağan-İltaç(dk. 78 Sergülen)-Ahmet(dk. 67 Barış)—Gökhan, Metin Tuğlu-Mehmet kum(dk. 67 Nuri Can)-Hakan(dk. 46 Şivan)-Metin Serdar

GHE: Athos-Yunus-Salih-Mustafa(dk. 71 Ali) -Hamis-Ahmet Sayg(dk. 71 Efe)ı-Samet-Muhammet Ali-Ulaş(dk. 82 Alpay)-Aksel(dk. 63 Çağdaş)-Esin

Goller: Dk. 28 Salih, 37 Hamis, 42 Samet(GHE)- Dk. 90 Barış(Yalova)



İlk yarıda üç gol bulan GHE, ikinci yarıda oyunu rölantiye aldı. Yalova 90 da Barış ile bir gol buldu. 3-1

Dk. 11 Aksel’in pasına kafa vuran Esin’in vuruşu kaleci Kıvanç’ta kaldı.

Dk. 19: Hakan uzaktan topu GHE kalesine gönderdi. Athos önde yakalandı, top üst direkten geri geldi.

Dk. 28: Aksel köşe atışı kullandı, gelen topa Salih sert vurdu. 1-0

Dk. Aksel’in nefis ara pası ile buluşan Hamis kaleci Kıvancı avladı 2-0

Dk. 42: Hamis ara pası ile Samet’i buluşturdu. Samet topu sürdü, köşeye gönderdi. 3-0

Dk. 51: Ahmet Saygı al da at dercesine pası ile Esin’i buluşturdu. Esin topa yavaş vurunca top kaleci Kıvanç’ta kaldı.

Dk. 55 İltaç’ın sert vuruşu GHE ağlarına giderken Muhammet Ali topu çizgiden kafa ile çıkardı.

Dk.83 Samet kale alanı içinde topu Esin’e kesti. Esin Kıvanç’la karşı karşıya topu Kıvanç’ın üstüne vurdu.

Dk. 90: Gökhan’ın pası ile buluşan Barış yakın mesafeden topu GHE ağlarına gönderdi 3-1

