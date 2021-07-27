Hamitköy, Mercan ile yolları ayırdı

Süper Ligde 2021 – 2022 sezonuna hazırlanan Hamitköy’de, yeni sezona yönelik kadro yapılanması da sürüyor.

Hamitköy, takımın deneyimli futbolcusu Hüseyin Çıdamlı ile yollar ayırdıktan sonra Hasan Mercan’ı da kadrodan çıkardı. Sezon hazırlıklarının ilk döneminde Miracle Değirmeenlik’ten transfer edilen Hasan Mercan, oynanan hazırlık maçlarından sonra gözden çıkarıldı.

Hamitköy teknik direktörü Ahmet Sakallı, Hasan Mercan’ın beklentilerini karşılayamadığını bu nedenle de yollarını ayırdıklarını söylerken, Hasan Mercan’a bundan sonraki kariyerinde başarılar diledi.

