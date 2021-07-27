Binatlı, Yalova’ya fark attı

Futbolda 2021 – 2022 sezonuna yönelik hazırlıklar devam ederken, takımlar antrenmanlar ve hazırlık maçlarını yapmaya devam ediyorlar.

Batı bölgesinin 2 kulübü Binatlı ile Yalova hazırlık maçında karşılaştılar. Binatlı Antrenman Sahasında oynanan hazırlık maçında her 2 takım da güçlerini sınama ve eksikliklerini görme şansı yakaladılar.

İsmail Ercan, Ferdi Güzel ve Emir Turalı hakem üçlüsünün yönettiği karşılaşmayı Binatlı 4 – 0 gibi farklı skorla kazandı. Binatlı’nın gollerini Kone 2, Mustafa Süzgen ve Nevzat attı. Binatlı’da Sertaç 1 penaltı vuruşundan yararlanamadı.



