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Binatlı, Yalova’ya fark attı

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Binatlı, Yalova’ya fark attı
Futbolda 2021 – 2022 sezonuna yönelik hazırlıklar devam ederken, takımlar antrenmanlar ve hazırlık maçlarını yapmaya devam ediyorlar.
Batı bölgesinin 2 kulübü Binatlı ile Yalova hazırlık maçında karşılaştılar. Binatlı Antrenman Sahasında oynanan hazırlık maçında her 2 takım da güçlerini sınama ve eksikliklerini görme şansı yakaladılar.
İsmail Ercan, Ferdi Güzel ve Emir Turalı hakem üçlüsünün yönettiği karşılaşmayı Binatlı 4 – 0 gibi farklı skorla kazandı. Binatlı’nın gollerini Kone 2, Mustafa Süzgen ve Nevzat attı. Binatlı’da Sertaç 1 penaltı vuruşundan yararlanamadı.
 
 
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