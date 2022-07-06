Hamitköy Kaluo’yla yolları ayırdı

AKSA Süper Lig ekiplerinden Hamitköy, iki sezon takımda forma giyen yabancı futbolcusu Daniel Cyrus Kaluo ile yolların ayrıldığını açıkladı.

Kulübün sosyal medya hesabından yapılan açıklamada Kaluo’ya hizmetlerinden dolayı teşekkür edildi.

Açıklamada şu ifadeler kullanıldı:

“2019 yılından bu yana Hamitköy'ümüzde ikamet eden, bizden biri olan, kırmızı siyahlı formamızı başarıyla taşıyan, almamız için defalarca kanı dökülen yabancı futbolumuz Dani Kalou ile yollarımız ayrıldı. Hamitköy'den ve ülkeden ayrılan Dani Kalou'ya hizmetleri için teşekkür eder, bundan sonraki kariyerinde başarılar dileriz.”

