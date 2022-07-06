Su Sporları Federasyonu özerklik için dilekçe verdi

Kuzey Kıbrıs Su Sporları Federasyonu’na bağlı 10 kulüp imza toplayarak Spor Dairesi Müdürlüğü’ne Beden Eğitimi ve Spor Yasası’na göre ‘özerk’ plmak için dilekçe verdi

Yüzmede “özerklik” için 10 kulüp imza topladı… Başkan Ender Yeşilyurt ve yönetim kurulunun uzun yıllardır başarılı çalışmaları sonucu büyük bir ivme kazanan Kuzey Kıbrıs Su Sporları Federasyonu, kulüp sayısı, sporcu sayısı, ulusal ve uluslararası temsiliyette aldığı başarılı sonuçlarla yüzmede en gözde spor branşlarından birisi haline geldi.

Ancak federasyonun özerk yapıda olmayışı ise kulüplerin tepkisini beraberinde getirdi…

Beden Eğitimi ve Spor Yasası’na göre ‘özerk’ olma niteliklerine uzun süredir haiz olmasına rağmen yıllardır özerkliği verilmeyerek geçici başkan ve yönetim kurulu sistemiyle yönetilmeye devam edilen Kuzey Kıbrıs Su Sporları Federasyonu’nun bu durumuna kulüpler dur demek için harekete geçti…

Federasyona bağlı 10 kulüp imza toplayarak Spor Dairesi Müdürlüğü’ne bu konuda dilekçe verdi.

