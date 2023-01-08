Hamitköy hazırlıklara başladı

AKSA Süper Ligin ilk devresinin son haftalarında çıkış yakalayan Hamitköy ikinci devre hazırlıklarına başladı.
Esat Erdoğmuş Stadında ikinci devreye yönelik ikinci antrenmanını yapan Hamitköy’de teknik direktör Ahmet Sakallı hastalığı nedeniyle antrenmanlara katılamadı. Sakat ve hasta oyuncularından eksik çalışan Hamitköy’de takımı yardımcı antrenör Ragıp Kanatlı çalıştırıyor.
Kuvvet ve çabukluk çalışmaları yapan kırmızı siyahlı futbolcular, Pazar gününü de antrenman yaparak geçirdiler.
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