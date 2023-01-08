Aytan Özsusuzlu Lapta’da

Futbol hayatını Güney Kıbrıs'ta sürdüren Yıldız futbolcu Aytan Özsusuzlu Lapta ile anlaştı.
20 yaşındaki orta saha oyuncu ikinci devre Lapta'nın formasını giyecek.
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