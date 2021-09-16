Hamitköy gençleri İleri’ye emanet

Başarılı futbolculuk kariyerinde Hamitköy forması da giymiş olan Çetin İleri, Hamitköy Futbol Akademisi bünyesinde bulunan Hamitköy U20 Takımının başına getirildi

Hamitköy Futbol Akademisi, Fırat Deniz’in koordinatörlüğünde büyümeye ve gelişmeye devam ederken, akademi bünyesindeki teknik heyete de takviyeler sürüyor.

Başarılı futbolculuk kariyerinde Hamitköy forması da giymiş olan Çetin İleri, Hamitköy Futbol Akademisi bünyesinde bulunan Hamitköy U20 Takımının başına getirildi.

Gazi Üniversitesi Beden Eğitimi Bölümü mezunu olan Çetin İleri, birçok A Takım ve Genç Takımda çalıştıktan sonra yeni görevi olan Hamitköy U20 Takımında antrenmanlara başladı.

Çetin İleri, Cumartesi günü Binatlı U20 Takımı ile deplasmanda ilk maçını oynayacak olan Hamitköy U20 Takımınason antrenmanını Esat Erdoğmuş Stadında yaptırdı.

