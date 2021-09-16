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Çelme: Belirsizlik sorun oluyor

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Çelme: Belirsizlik sorun oluyor
Bölgeler Terfi Müsabakaları (BTM)Birinci Lig kulüplerinden Akova Türk Çiftçiler Birliği Spor Kulübü başkanı Şuayip Çelme, yeni sezonun başlama tarihinin belirsizliğinin sorun yarattığını açıkladı.
Şuayip Çelme’nin açıklamaları şöyle:
“Kulüpler olarak Bölgeler Terfi Müsabakalarında (BTM)yeni sezon başlayacak mı, bilmiyoruz.
Bu nedenle de sezonu açma konusunda kararsızlık yaşıyoruz. Başlama tarihi alamamamız da sorun oluyor. Hakemlerin alacaklı olduğundan dolayı maçları oynatmama, kararları da bir başka sorunumuzdur. Kısacası belirsizlik, Bölgeler Terfi Müsabakaları kulüpleri için önemli bir sorun oluyor.”
 
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