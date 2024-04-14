Hamitköy, Geçitkale’yi eli boş gönderdi

Stadyum: Hamitköy Esat Erdoğmuş Stadı

Hakemler: İsmail Ercan, Baran Marangoz,Emir Turalı

Hamitköy: Mahmut Demirgan, Salih Sakallı,Cuma,Özgür(73.Dk Sinan),Eser(90+2.Dk Adem),Hasan Tulum,Taner,Serhat,Altan(73.Dk Ersan),Uğur,SalihAdakan

Geçitkale: Cengiz,HüseyinÖzbilen (76.Dk Efecan),Cemil,Burçin,İrfan,MehmetÇavuş,Derviş (86.Dk Hasan Çirkin),Yekta (80.Dk Hüseyin Yeşilbaş),Emre Çam,Hicabi,Andreas

Goller: 54 ve 82(P).Dk Uğur(Hamitköy)-45+2 Cemil (Geçitkale)



Kıbrıs Türk Futbol Federasyonu tarafından organize edilen Birinci Ligde 27. Hafta maçında Hamitköy, Geçitkale’yi konuk etti. Esat Erdoğmuş Stadında oynanan Hamitköy – Geçitkale maçını İsmail Ercan yönetti.

11.Dk: Geçitkale atağında Hicabi sağdan topu ceza alanına ortaladı. İrfan’ın kafa vuruşunda kaleci Mahmut topu kornere çeldi.

22.Dk: Geçitkale atağında İrfan’ın şutunda top Taner’e çarptı. Hakem İsmail Ercan Taner’in topa elle müdahale ettiğini işaret ederek penaltı noktasını gösterdi. Atışı kullanan İrfan’ın şutunda kaleci Mahmut penaltıyı kurtararak gole izin vermedi.

42.Dk: Hamitköy atağında Altan soldan topu ceza alanına ortaladı. Uğur’un kafa vuruşunda top dışarıya gitti.

45+2.Dk: Geçitkale atağında Hicabi topu ceza alanına ortaladı. Topu kontrol eden Cemil’in vuruşunda top filelere gitti. Hamitköy 0-1 Geçitkale

54.Dk: Hamitköy atağında ceza alanı içerisinde topla buluşan Uğur’un vuruşunda top filelere gitti.1-1

82.Dk: Hamitköy atağında Ersan’ın şutunu savunma eliyle kesince hakem İsmail Ercan penaltı noktasını gösterdi. Atışı kullanan Uğur topu filelere gönderdi. Hamitköy 2-1 Geçitkale.

Geriye kalan dakikalarda başka gol olmayınca Hamitköy maçı kazanarak puanını play-off hattına yükselirken, Geçitkale 28 puanda kaldı

