Hamitköy Futbol Akademisi büyüyor

Hamitköy Futbol Akademisi’nde antrenmanlar koordinatör Fırat Deniz yönetiminde sürerken, akademiye katılımlar da her geçen gün artıyor.

Çim sahada yapılan antrenmanlara katılım yoğun olurken, koordinatör Fırat Deniz futbolcuların gelişimine katkı koymak için tüm gruplar ile bire bir ilgileniyor. 6 yaşından itibaren grupların oluşturulduğu Hamitköy Futbol Akademisi bünyesinde U15 ve U20 Takımları da bulunuyor.

Esat Erdoğmuş Stadında yapılan antrenmanları aileler de tribünlerden izlerken, stad büfesinden ailelere kantin hizmeti de sunuluyor.

