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Hasan Mercan, Hamitköy’de

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Hamitköy, Değirmenlik’ten Hasan Mercan’ı bonservisli olarak transfer ederken, Hasan Mercan, Süper Ligde adından söz ettireceğini söyledi

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Hasan Mercan, Hamitköy’de
Süper Lig ekiplerinden Hamitköy’de yeni sezon hazırlıkları teknik direktör Ahmet Sakallı yönetiminde sürerken, takıma takviyeler de başladı.
Hasan Akkuyu, Sabri ve Raif ile yollarını ayıran Hamitköy ilk transferini gerçekleştirdi. Hamitköy, Değirmenlik’ten deneyimli futbolcu Hasan Mercan’ı transfer etti.
Yenicami alt yapısından yetiştikten sonra birçok takımda başarıyla forma giyen Hasan Mercan, Hamitköy’e bonservisli olarak transfer oldu. Hamitköy, birçok mevkide oynama özelliği olan Hasan Mercan’ı etkili şutlarından da faydalanmak için ağırlıklı olarak forvet mevkiinde kullanacak.
Yeni takımı ile antrenmanlara başlayan Hasan Mercan, Süper Ligde kendisini ispat edip, adından söz ettireceğini söylerken, takımına katkı koymak için hırslı çalışacağını belirtti.
 
 
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