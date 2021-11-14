Hamitköy evinde ilk kez kazandı

Hamitköy haftalardır süren galibiyet hasretini Baf Ülkü Yurdu karşısında aldığı 2-0’lık galibiyetle giderdi. Evinde ilk kez kazanan Hamitköy’e galibiyeti getiren golleri defans futbolcuları İbrahim Güler ve Mert Ateş kaydetti. Hamitköy’ün 2, Baf Ülkü Yurdu’nun ise 1 topu direkten döndü. Baf Ülkü Yurdu ise 9.haftayı da galibiyetle tanışamadan son sırada tamamladı

Stadyum: Esat Erdoğmuş Stadı

Hakemler: Utku Hamamcıoğlu, Hakan Gök, Halil Canaloğlu

Hamitköy: Tolga, Danny,İbrahim Güler, İbrahim Kaba, İbrahim Öksüzoğulları, Kemal (Dk.72 Kemal),Mert, Ömer (Dk.72 Salih), Rifat,Serhat, Toykan (Dk.82 Ardahan)

Baf Ülkü Yurdu: Erdoğan, Yusuf, İbrahim Hatay, Metin, Hasan, Hüseyin Paşa, Mustafa Gardiyanoğlu, Onur (Dk.74 Marios Sadık),Doğan (Dk.65 Osman), Mustafa Yorulmaz,Ömer Ulaş (Dk.82 Hasan Bulak)

Goller: Dk.13 İbrahim Güler, Dk.90+4 Mert (Hamitköy)



Aksa Süper Ligin 9.haftasında alt sıraların önemli karşılaşmasında Hamitköy galibiyete uzanan taraf oldu. Hamitköy haftalardır süren galibiyet hasretini Baf Ülkü Yurdu karşısında aldığı 2-0’lık galibiyetle giderdi. Hamitköy’e galibiyeti getiren golleri defans futbolcuları İbrahim Güler ve Mert Ateş kaydetti. Hamitköy’ün 2, Baf Ülkü Yurdu’nun ise 1 topu direkten döndü. Maçın hakemleri iyi bir yönetim sergilediler.

Önemli Dakikalar:

13.Dk: Hamitköy atağında Ömer soldan topu ceza sahasına ortaladı. Danny’nin indirdiği topta İbrahim Güler’in vuruşu filelere gitti. Hamitköy 1-0 Baf Ülkü Yurdu

35.Dk : Baf atağında Mustafa Yorulmaz’ın vuruşu savunmaya çarpıp kornere gitti

47.Dk: Baf Ülkü Yurdu atağında sol çaprazdan ceza sahasına giren Doğan’ın şutunda top direkten geri geldi. Dönen topu Danny uzaklaştırdı

52.Dk : Baf savunmasında Hasan’ın hatasında topu alan Toykan hızla kaleye yöneldi ancak vuruşunda top direğin dibindenz dışarıya gitti

75.Dk: Hamitköy atağında Toykan’ın ara pasıyla sağdan ceza sahasına giren Mert’in vuruşunda top İbrahim Hatayın eline çarpınca hakem Utku Hamamcıoğlu penaltı noktasını gösterdi. Atışı kullanan Toykan’ın vuruşunda top üst direkten geri geldi

80. Dk : Hamitköy atağında Taner’in soldan orta şut karışımı topunda top yan direğe çarpıp dışarıya gitti

89.Dk: Hamitköy’de kullanılan köşe atışında Taner kalenin içerisinde kafa vuruşunu yaptı ancak kaleci Erdoğan mükemmel bir reflekse golü önledi

90+4.Dk: Hamitköy atağında Taner soldan topu rakip ceza alanına taşıdı ve topu geriye çıkarttı. Mert’in bu topa vuruşunda top filelere gitti. Hamitköy 2-0 Baf Ülkü Yurdu

