MTG yaralarını sardı

Stadyum:Girne 20 Temmuz Mete Adanır Stadı
Hakemler:Mustafa Öztugay,Mustafa Torun,Hüseyin Özaşık
Girne Halk Evi: Feyyaz, Ali, Halil, Chibuzor, Kağan (Dk.85 Mustafa Yıldırım), Erdi (Dk.62 Özgür), Mehmet Erfinike, Alpay, Salih (Dk.80 Ali Rüşlü), Enes, Ayden
Mağusa Türk Gücü: Yusuf, Uğur, Mehmet Gürlü (Dk.80 Lawrance), Sadık (Dk.85 Uvanç), Nevzat, Kossi, Ünal, Emre Kuvvetlişahin (Dk.90 Mert), Bünyamin, Arif (Dk.85 Barış), Şenol
Goller: 46.Dk Chibuzor (GHE)- 1.Dk Kossi, 53.Dk Bünyamin, 57.Dk Nevzat, 90.Dk Uvanç
AKSA Süper Ligin 9.haftasında Girne Halk Evi ile Mağusa Türk Gücü karşı karşıya geldi. Mete Adanır Stadı'nda oynanan karşılaşmayı 4-1 kazanan Mağusa Türk Gücü yara sardı.
Karşılaşmada MTG’ye galibiyeti getiren golleri Kossi, Bünyamin,Nevzat ve Uvanç kaydederken, Girne Halk Evi'nin tek golü Chibuzor’dan geldi.
Bu sonuçla Mağusa Türk Gücü puanını 16'ya yükseltirken, Girne Halk Evi ise 4 puanda kaldı.
Ligin 10.haftasında Mağusa Türk Gücü kendi evinde Binatlı'yı konuk ederken, Girne Halk Evi ise Türk Ocağı ile Girne'de karşılaşacak.
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.