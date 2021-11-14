MTG yaralarını sardı

Mağusa Türk Gücü geçtiğimiz hafta Girne’de aldığı mağlubiyetten sonra Girne’de bu kez Girne Halk Evi’ni mağlup ederek zirve yarışındaki iddiasını sürdürdü. Düşme hattında yer alan Girne Halk Evi, sıkıntılı bölgede kalmaya devam etti. Girne Halk Evi’nin Chibuzor ile attığı gole yoğun şekilde ofsayt itirazları yapıldı



Hakemler:Mustafa Torun,Hüseyin Özaşık

Girne Halk Evi: Feyyaz, Ali, Halil, Chibuzor, Kağan (Dk.85 Mustafa Yıldırım), Erdi (Dk.62 Özgür), Mehmet Erfinike, Alpay, Salih (Dk.80 Ali Rüşlü), Enes, Ayden

Mağusa Türk Gücü: Yusuf, Uğur, Mehmet Gürlü (Dk.80 Lawrance), Sadık (Dk.85 Uvanç), Nevzat, Kossi, Ünal, Emre Kuvvetlişahin (Dk.90 Mert), Bünyamin, Arif (Dk.85 Barış), Şenol

Goller: 46.Dk Chibuzor (GHE)- 1.Dk Kossi, 53.Dk Bünyamin, 57.Dk Nevzat, 90.Dk Uvanç



AKSA Süper Ligin 9.haftasında Girne Halk Evi ile

Karşılaşmada MTG’ye galibiyeti getiren golleri Kossi, Bünyamin,Nevzat ve Uvanç kaydederken, Girne Halk Evi'nin tek golü Chibuzor’dan geldi.

Bu sonuçla Mağusa Türk Gücü puanını 16'ya yükseltirken, Girne Halk Evi ise 4 puanda kaldı.

Ligin 10.haftasında Mağusa Türk Gücü kendi evinde Binatlı'yı konuk ederken, Girne Halk Evi ise Türk Ocağı ile Girne'de karşılaşacak.

Stadyum:Girne 20 Temmuz Mete Adanır StadıHakemler: Mustafa Öztugay Girne Halk Evi: Feyyaz, Ali, Halil, Chibuzor, Kağan (Dk.85 Mustafa Yıldırım), Erdi (Dk.62 Özgür), Mehmet Erfinike, Alpay, Salih (Dk.80 Ali Rüşlü), Enes, AydenMağusa Türk Gücü: Yusuf, Uğur, Mehmet Gürlü (Dk.80 Lawrance), Sadık (Dk.85 Uvanç), Nevzat, Kossi, Ünal, Emre Kuvvetlişahin (Dk.90 Mert), Bünyamin, Arif (Dk.85 Barış), ŞenolGoller: 46.Dk Chibuzor (GHE)- 1.Dk Kossi, 53.Dk Bünyamin, 57.Dk Nevzat, 90.Dk UvançAKSA Süper Ligin 9.haftasında Girne Halk Evi ile Mağusa Türk Gücü karşı karşıya geldi. Mete Adanır Stadı'nda oynanan karşılaşmayı 4-1 kazanan Mağusa Türk Gücü yara sardı.Karşılaşmada MTG’ye galibiyeti getiren golleri Kossi, Bünyamin,Nevzat ve Uvanç kaydederken, Girne Halk Evi'nin tek golü Chibuzor’dan geldi.Bu sonuçla Mağusa Türk Gücü puanını 16'ya yükseltirken, Girne Halk Evi ise 4 puanda kaldı.Ligin 10.haftasında Mağusa Türk Gücü kendi evinde Binatlı'yı konuk ederken, Girne Halk Evi ise Türk Ocağı ile Girne'de karşılaşacak.