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Hamitköy'den imza şov

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Hamitköy'den imza şov
Süper Lig ekiplerinden Hamitköy yeni sezon hazırlıklarını sürdürürken transfer çalışmalarını da devam ettiriyor.
Hamitköy, daha önce kendileri ve kulüpleriyle anlaştığı 5 futbolcuya resmi imzaları attırdı. Kaleci Emre Nalbant, Cemre Piro, Kemal Varan, Mehmet Koyuncu ve Derviş Özeralp attıkları imzalar ile resmen kırmızı siyahlılara transfer oldular.
Kıbrıs Türk Futbol Federasyonundaki imza töreninde Hamitköy teknik direktörü Ahmet Sakallı ile kaleci antrenörü Latif Sakar da yer aldı.
 
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