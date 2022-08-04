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Güney'de işsizlik 1 yılda yüzde 25 geriledi

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Güney'de işsizlik 1 yılda yüzde 25 geriledi
Güney Kıbrıs’ta bu yılın Temmuz ayında, geçen yılın Temmuz ayına kıyasla yüzde 25,4’lük azalma meydana geldiği bildirildi.
Alithia gazetesi, Güney Kıbrıs İstatistik Dairesi’nin verilerine göre, bu yılın Temmuz ayındaki kayıtlı işsiz sayısının 14 bin 145 kişi olduğunu ve geçen yılın Temmuz ayında, bu rakamın 18 bin 950 kişi olduğunu yazdı.
Haberde, 2022 yılının Haziran ayı ile Temmuz ayı kıyaslandığında ise, işsiz sayısında bin 813 kişilik artış meydana geldiği ifade edildi.
 
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