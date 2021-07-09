Sicilya, CONIFA’nın yeni üyesi

Bağımsız Futbol Federasyonları Konfederasyonunun (CONIFA) en yeni üyesi (SA) İki Sicilya Krallığı FA oldu.
Scafati'deki Don Bosco Tiyatrosu'nda (SA) İki Sicilya Krallığı FA'nın sunum konferansınabaşkan MassimoAmitrano,GennaroIezzo (Sicilya Erkek Milli Futbol Takımı teknik direktörü), PasqualinoRusso (Engelliler Milli takım teknik direktörü), Scafati Belediyesi Başkanı Dr. CristoforoSalvati, CONIFA Dünya BaşkanıAnders Kör ve Avrupa CONIFA Başkanı AlbertoRischiokatıldı. Sunumdan sonra (SA) İki Sicilya Krallığının, CONIFA üyeliği onaylandı.
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