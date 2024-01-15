Hamitköy 1 verdi, 4 aldı

Birinci Lig ekiplerinden Hamitköy, ara transferde A Takım ve A2 Takım kadrolarına takviyeler yaptı.
Hamitköy, Kemal Barbet’iYenicami’ye verirken, bu futbolcunun yerine Yenicami’den 4 futbolcu aldı. Hamitköy, zaman zaman Yenicami A Takımında oynayan stoper Cuma İlkbahar’ı bonservisli olarak kadrosuna kattı.
Kırmızı siyahlılar A2 Takımı’na ise 3 futbolcuyu bonservisli olarak transfer etti. İlker Ateş, İbrahim Şahin ve Erhan Dolmaz, Hamitköy’ün gelecek vaat eden genç transferleri oldular.
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