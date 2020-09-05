Hamis’in tercihi kırmızı beyaz

K-PET Süper Lig ekibi Gönyeli’de Mehmet Çıldır başkanlığındaki yönetim kurulu transferlerine devam ediyor.

Takımı adeta baştan yaratan Gönyeli yönetimi, kaleci Okyanus’tan sonra deneyimli orta saha Hamis Çakır’ı da transfer etti. Hamis ve kaleci Okyanus, bugün başkan Mehmet Çıldır ile bir araya gelerek, el sıkıştılar.



