Dumlupınar,Altın için masraftan kaçınmadı

K-PET Süper Ligin yeni ekibi Yonpaş Dumlupınar, Yenicami’den Mehmet Altın’ı bonservisi ile birlikte transfer etti.

400,000 TL’lik bonservis ücreti ve genç futbolcu Ali Bayır karşılığında Yonpaş Dumlupınar’a transfer olan Mehmet Altın, bugün yeni takımının formasını giydi.

Bu arada Mehmet Altın’ın doğum günü olması nedeniyle, yeni futbolcularına sürpriz bir kutlama yapan Yonpaş Dumlupınar yöneticileri, futbolcu ile birlikte doğum günü pastası kestiler.

